Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Schule

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (rog) Im Zeitraum vom 19.02.26, 16:00 Uhr, bis zum 20.02.26, 07:30 Uhr, kam es in Nordstemmen zu einem versuchten Einbruch in die Asternschule. Demnach begaben sich unbekannte Täter zu einem Fenster der Schule und versuchten dieses aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Täter gegen die Fensterscheibe. Dabei wurde die Verglasung des Fensters beschädigt. Zu einem Eindringen in die Schule kam es nicht. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Fahrzeuge im Bereich der Asternschule wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066 985 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell