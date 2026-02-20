PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Schule

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (rog) Im Zeitraum vom 19.02.26, 16:00 Uhr, bis zum 20.02.26, 07:30 Uhr, kam es in Nordstemmen zu einem versuchten Einbruch in die Asternschule. Demnach begaben sich unbekannte Täter zu einem Fenster der Schule und versuchten dieses aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Täter gegen die Fensterscheibe. Dabei wurde die Verglasung des Fensters beschädigt. Zu einem Eindringen in die Schule kam es nicht. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Fahrzeuge im Bereich der Asternschule wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066 985 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:44

    POL-HI: Einbrecher steigen in Haus in Ochtersum ein

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochabend (18.02.2026) drang mindestens ein unbekannter Täter zwischen 17:30 Uhr und 22:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Barningeroder Kamp ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Haus nach Diebesgut durchwühlt und hierbei Schmuck entwendet. Anschließend gelang es dem oder den Tätern, unerkannt zu entkommen. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:56

    POL-HI: Unbekannte beschädigen Skulpturen im Bereich Moritzberg - Polizei sucht Zeugen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Nach Beschädigungen von zwei Skulpturen ermittelt die Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um mögliche Zeugenhinweise. Betroffen ist zum einen die Skulptur von Oskar Schindler in der Alfelder Straße und zum anderen eine Skulptur von Ludwig Windthorst, die in der Königstraße Ecke Bergsteinweg steht. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 20:25

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Heinde - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / HEINDE (lud) Am 19.02.2026, in der Zeit von 14:50 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, kam es in der Straße Am Seckelberg in Höhe der Hausnummer sechs in 31162 Bad Salzdetfurth OT Heinde zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren