Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall - Zwei Personen leicht verletzt

Meppen (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 16:25 Uhr auf der Essener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Fahrerin mit einem VW Arteon die Essener Straße aus Richtung "Am Rögelberg" in Fahrtrichtung eines dort ansässigen Unternehmens. Zeitgleich beabsichtigte eine 20-jährige Fahrerin mit einem Audi A3, von einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 7 nach links auf die Essener Straße einzubiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich den von links kommenden VW.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro.

