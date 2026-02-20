PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 1

Hildesheim (ots)

Groß Escherde - (rog) Am heutigen Tag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Bundesstraße 1, zwischen der Ortschaft Groß Escherde und der Abfahrt Emmerke, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer VW Up und ein Ford Transit fuhren in genannter Reihenfolge auf der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Hildesheim auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem Lkw. Im Folgenden beabsichtigte der Ford Transit den Lkw zu überholen und fuhr hierzu auf den linken Fahrstreifen. In diesem Moment scherte der VW Up ebenso zum Überholvorgang aus und stieß gegen den Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrer des VW unerlaubt vom Unfallort. Bei der Kollision wurde der linke Außenspiegel des VW abgerissen. Zudem verlor der VW die Felge des linken Vorderrads. Weiterhin müsste die linke Fahrzeugseite des VW Up beschädigt sein.

Zeugen, welche zum Unfallzeitpunkt die Bundesstraße 1 an besagter Örtlichkeit befuhren oder einen weißen VW Up mit oben genannten Schadensbild wahrnehmen, werden gebeten sich der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066 985 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

