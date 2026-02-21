PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / L 490 (lud)

Am 20.02.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der L 490 zwischen den Bad Salzdetfurther Ortsteilen Wesseln und Detfurth in Fahrtrichtung Wesseln zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Touran in dunkelblau bzw. schwarz aus noch bislang unbekannter Ursache mit einer vor Ort befindlichen Außenschutzplanke zusammen. Durch einen Zeugen konnte der Zusammenstoß und die anschließende Flucht des unbekannten Fahrzeugführers beobachtet werden. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 17:31

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 1

    Hildesheim (ots) - Groß Escherde - (rog) Am heutigen Tag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Bundesstraße 1, zwischen der Ortschaft Groß Escherde und der Abfahrt Emmerke, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer VW Up und ein Ford Transit fuhren in genannter Reihenfolge auf der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Hildesheim auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem Lkw. Im Folgenden beabsichtigte der Ford Transit den Lkw zu ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 16:30

    POL-HI: Einbruch in Garage in Eime - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (see)In dem Tatzeitraum von Donnerstag, dem 19.02.2026, 23:00 Uhr, bis Freitag, 20.02.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Straße Am Ahornring in Eime zu einem Einbruchdiebstahl in eine Garage. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Garagentür Zugang zu der Garage. Nach bisherigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 15:03

    POL-HI: Versuchter Einbruch in Schule

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (rog) Im Zeitraum vom 19.02.26, 16:00 Uhr, bis zum 20.02.26, 07:30 Uhr, kam es in Nordstemmen zu einem versuchten Einbruch in die Asternschule. Demnach begaben sich unbekannte Täter zu einem Fenster der Schule und versuchten dieses aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Täter gegen die Fensterscheibe. Dabei wurde die Verglasung des Fensters beschädigt. Zu einem Eindringen in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren