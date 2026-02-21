Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / L 490 (lud)

Am 20.02.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der L 490 zwischen den Bad Salzdetfurther Ortsteilen Wesseln und Detfurth in Fahrtrichtung Wesseln zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Touran in dunkelblau bzw. schwarz aus noch bislang unbekannter Ursache mit einer vor Ort befindlichen Außenschutzplanke zusammen. Durch einen Zeugen konnte der Zusammenstoß und die anschließende Flucht des unbekannten Fahrzeugführers beobachtet werden. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

