Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher auf Firmengelände unterwegs

Waldbröl (ots)

Auf einem Firmengelände in der Karl-Benz-Straße haben Unbekannte in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar (Mittwoch) ihr Unwesen getrieben. Sie besprühten zwei Kameras mit schwarzer Farbe und machten sich an der Metalltür eines Lagerraums zu schaffen. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Auch den Schließmechanismus eines Metalltors brachen die Kriminellen auf und verschafften sich so Zugang zum rückwärtigen Bereich des Firmengeländes. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell