Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Wipperfürth (ots)
Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr am Dienstag (10. Februar) hat ein Unbekannter einen geparkten BMW 435d xDrive beschädigt. Der schwarze BMW parkte zur Tatzeit in der Straße "Herbstmühle" am Straßenrand. Als die Fahrerin des BMW zu ihrem Auto zurückkehrte, befanden sich Kratzspuren an der Fahrzeugfront und ein Verkleidungsstück der Stoßstange hatte sich gelöst. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell