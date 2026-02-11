POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Waldbröl (ots) - Am Dienstag (10. Februar) gegen 12:10 Uhr betraten zwei Unbekannte einen Telefon-Shop in der Kaiserstraße. Sie rissen sofort Mobiltelefone, die sich in der Auslage befanden, ab. Sie flüchteten mit einem iPhone 16, zwei iPhone 17 sowie einem iPhone Air in Richtung Hochstraße. Ein Zeuge sah, wie die Tatverdächtigen in der Hochstraße in einen hellgrünen VW Passat mit Essener Städtekennung am ...

mehr