Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus Mobilfunk-Shop

Waldbröl (ots)

Am Dienstag (10. Februar) gegen 12:10 Uhr betraten zwei Unbekannte einen Telefon-Shop in der Kaiserstraße. Sie rissen sofort Mobiltelefone, die sich in der Auslage befanden, ab. Sie flüchteten mit einem iPhone 16, zwei iPhone 17 sowie einem iPhone Air in Richtung Hochstraße. Ein Zeuge sah, wie die Tatverdächtigen in der Hochstraße in einen hellgrünen VW Passat mit Essener Städtekennung am Kennzeichen einstiegen. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide Personen waren männlich, circa 18 bis 22 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer war etwa 175 bis 180 cm groß, der andere war etwa 180 bis 190 cm groß. Beide trugen eine glänzende, schwarze Daunenjacke, weiße Sneaker, eine schwarze Hose und eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell