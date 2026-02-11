PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus Mobilfunk-Shop

Waldbröl (ots)

Am Dienstag (10. Februar) gegen 12:10 Uhr betraten zwei Unbekannte einen Telefon-Shop in der Kaiserstraße. Sie rissen sofort Mobiltelefone, die sich in der Auslage befanden, ab. Sie flüchteten mit einem iPhone 16, zwei iPhone 17 sowie einem iPhone Air in Richtung Hochstraße. Ein Zeuge sah, wie die Tatverdächtigen in der Hochstraße in einen hellgrünen VW Passat mit Essener Städtekennung am Kennzeichen einstiegen. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide Personen waren männlich, circa 18 bis 22 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer war etwa 175 bis 180 cm groß, der andere war etwa 180 bis 190 cm groß. Beide trugen eine glänzende, schwarze Daunenjacke, weiße Sneaker, eine schwarze Hose und eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 09:27

    POL-GM: Handtasche aus Auto gestohlen

    Engelskirchen (ots) - Während eine 90-Jährige aus Engelskirchen am Dienstag (10. Februar) ihre Einkäufe im Auto verstaute, schnappte sich ein Unbekannter ihre Handtasche. Die 90-jährige Engelskirchenerin lud gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Olpener Straße ihre Einkäufe in ihren Pkw. Dazu hatte sie ihre braune Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt. Plötzlich kam der Unbekannte an ihr Auto ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:26

    POL-GM: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw

    Bergneustadt (ots) - Am Dienstagabend (10. Februar) kam es auf dem Zebrastreifen des Kreisverkehrs auf der Kölner Straße / Othestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Gegen 18 Uhr beabsichtigte der 62-jährige Radfahrer aus Gummersbach, fahrenderweise den Zebrastreifen aus Derschlag kommend in Richtung Bergneustadt zu überqueren. Zeitgleich verließ ein 45-jähriger Autofahrer aus ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 18:14

    POL-GM: Nachtrag zu Pressemeldung vom 10.02.2026 16:40 Uhr

    Gummersbach (ots) - Eine Zeugin meldetet sich im Nachgang bei der Polizei und konnte ergänzende Angaben zum Unfallhergang machen. Aufgrund dieser Angaben soll ein Überholmanöver des aus Richtung Bernberg kommenden Fahrzeugführers vorgelegen haben. Dieses mögliche Überholmanöver und die Verursacherfrage sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren