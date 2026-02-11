PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw

Bergneustadt (ots)

Am Dienstagabend (10. Februar) kam es auf dem Zebrastreifen des Kreisverkehrs auf der Kölner Straße / Othestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Gegen 18 Uhr beabsichtigte der 62-jährige Radfahrer aus Gummersbach, fahrenderweise den Zebrastreifen aus Derschlag kommend in Richtung Bergneustadt zu überqueren. Zeitgleich verließ ein 45-jähriger Autofahrer aus Waldbröl den Kreisverkehr und kollidierte dort mit dem Radfahrer, der keine Beleuchtung am Fahrrad hatte. Der 62-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

