Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 59jähriger Gummersbacher bei Verkehrsunfall verletzt

Gummersbach (ots)

Am 10.02.2026 gegen 15:30 Uhr kam es in Gummersbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 43-jähriger Bergneustädter beabsichtigte, die Mühlenstraße von einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 44 kommend, in Richtung Bernberg zu befahren. Dabei missachtete er den Vorrang des aus Richtung Bernberg kommenden 59-jährigen Gummersbacher Fahrzeugführers und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 59-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Er wurde mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten PKW und beide waren nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt und es kam in der Folge zu Behinderungen des Feierabendverkehrs sowie des Linienverkehrs der OVAG.

Die Feuerwehr Gummersbach war neben der Polizei und dem, Rettungsdienst ebenfalls im Einsatz und verhinderte die Ausbreitung der auslaufenden Betriebsstoffe. Die Fahrbahn wird nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme durch ein Spezialunternehmen gereinigt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

