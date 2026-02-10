Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Nümbrecht (ots)

Im Zeitraum vom 6. Februar (Freitag, 16:30 Uhr) bis 9. Februar, 7:40 Uhr, sind Kriminelle in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Nümbrecht eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und konnten sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Die Kriminellen durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

