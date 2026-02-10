PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Nümbrecht (ots)

Im Zeitraum vom 6. Februar (Freitag, 16:30 Uhr) bis 9. Februar, 7:40 Uhr, sind Kriminelle in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Nümbrecht eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und konnten sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Die Kriminellen durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:00

    POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

    Wiehl; Nümbrecht (ots) - Im Herbst 2025 kam es zu einer Reihe von Einbruchdiebstählen in Nümbrecht und Wiehl. Angegangen wurden bevorzugt Werkstätten, Scheunen, Schuppen, Gartenhäuser und Pkw. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, Pedelecs ("E-Bikes") und Werkzeug. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Nähere Einzelheiten und Lichtbilder der ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:15

    POL-GM: Auto fährt in Tankstelle - Diebe flüchten

    Gummersbach (ots) - Am Montagmorgen (9. Februar) gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Zeuge an einer Tankstelle in der Vollmerhauser Straße, in der Nähe der Rospetalstraße, einen Opel, der in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren war und informierte die Polizei. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie dann ein neongrüner Audi-Coupé vorfuhr und zwei Personen mit weißen Tüten den Verkaufsraum ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:13

    POL-GM: 30-Jähriger nach Feier ausgeraubt

    Waldbröl (ots) - Zwischen 23:48 Uhr am Sonntag (8. Februar) und 00:50 Uhr am Montag haben Unbekannte einen 30-Jährigen aus Windeck geschlagen und ausgeraubt. Der 30-Jährige war nach einer Karnevalsfeier in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle nahe der Walberfeldstraße hielt plötzlich ein Auto neben ihm. Drei Unbekannte stiegen aus, traten und schlugen auf ihn ein und flüchteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren