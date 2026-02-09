Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 30-Jähriger nach Feier ausgeraubt

Waldbröl (ots)

Zwischen 23:48 Uhr am Sonntag (8. Februar) und 00:50 Uhr am Montag haben Unbekannte einen 30-Jährigen aus Windeck geschlagen und ausgeraubt. Der 30-Jährige war nach einer Karnevalsfeier in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle nahe der Walberfeldstraße hielt plötzlich ein Auto neben ihm. Drei Unbekannte stiegen aus, traten und schlugen auf ihn ein und flüchteten anschließend. Dabei nahmen sie seine Umhängetasche samt Handy und Geldbörse mit. Der 30-Jährige beschreibt die Unbekannten als männlich. Sie waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und von westeuropäischem Erscheinungsbild. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

