PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zehn Autos in Engelskirchen aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Zwischen Donnerstag (5. Februar), 19 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, waren insgesamt zehn Autos, die in Engelskirchen, Ründeroth, Oesinghausen und Buschhausen geparkt waren, das Ziel von Kriminellen. Aus einigen Fahrzeugen wurden Bargeld und Personaldokumente gestohlen. In einem Fall in der Straße "Zum Oesinghauser Feld" sind auf einer Videoaufzeichnung am 6. Februar, gegen 10:45 Uhr, zwei Männer zu sehen, die in Tatzusammenhang stehen könnten. Beide Personen trugen helle Sturmhauben, helle Jacken, Jeans und helle Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren