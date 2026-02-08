Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zehn Autos in Engelskirchen aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Zwischen Donnerstag (5. Februar), 19 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, waren insgesamt zehn Autos, die in Engelskirchen, Ründeroth, Oesinghausen und Buschhausen geparkt waren, das Ziel von Kriminellen. Aus einigen Fahrzeugen wurden Bargeld und Personaldokumente gestohlen. In einem Fall in der Straße "Zum Oesinghauser Feld" sind auf einer Videoaufzeichnung am 6. Februar, gegen 10:45 Uhr, zwei Männer zu sehen, die in Tatzusammenhang stehen könnten. Beide Personen trugen helle Sturmhauben, helle Jacken, Jeans und helle Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

