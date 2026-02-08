Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auto kracht gegen Container
Lindlar (ots)
Am Samstagabend (7. Februar) fuhr ein 19-Jähriger aus Lindlar mit seinem VW Lupo auf der Kölner Straße in Richtung Frielingsdorf. Gegen 21:35 Uhr kam er, unweit der Einmündung "Bachwiese", in einer langgezogenen Rechtskurve, von der Straße ab, touchierte eine Überquerungshilfe, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Container sowie einen Stahlmast. Der Lindlarer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell