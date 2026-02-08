PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Container

Lindlar (ots)

Am Samstagabend (7. Februar) fuhr ein 19-Jähriger aus Lindlar mit seinem VW Lupo auf der Kölner Straße in Richtung Frielingsdorf. Gegen 21:35 Uhr kam er, unweit der Einmündung "Bachwiese", in einer langgezogenen Rechtskurve, von der Straße ab, touchierte eine Überquerungshilfe, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Container sowie einen Stahlmast. Der Lindlarer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 07.02.2026 – 14:21

    POL-GM: Gestürzter Fahrradfahrer wird schwer verletzt

    Gummersbach - Niedergelpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Gelpestraße in Gummersbach - Niedergelpe wurde ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 41-jährige Gummersbach befuhr die Gelpestraße von Niedergelpe in Fahrtrichtung der Ortslage Nochen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Fahrradfahrer und schlug mit dem Kopf auf den Bordstein. Nach der ersten Behandlung vor Ort wurde der Verletzte ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 10:34

    POL-GM: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

    Lindlar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L284 in Lindlar, Höhe Ortsteil Quabach, wurde eine Person schwer verletzt.  Der  18-jährige Bergisch Gladbacher war mit seinem Pkw auf der L284 von Lindlar aus kommend in Richtung Hommerich unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum.  Der Fahrer konnte sich aus dem ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:20

    POL-GM: Unbekannte brechen in Bäckerei ein

    Waldbröl (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5. Februar) stiegen Einbrecher in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Hermesdorf ein. Die Unbekannten beschädigten ein Fenster, konnten durch das entstandene Loch den Fensterhebel erreichen und das Fenster öffnen. Aus der Kasse stahlen sie die Schublade mit Wechselgeld. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter ...

    mehr
