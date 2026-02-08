POL-GM: Auto kracht gegen Container

Lindlar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L284 in Lindlar, Höhe Ortsteil Quabach, wurde eine Person schwer verletzt. Der 18-jährige Bergisch Gladbacher war mit seinem Pkw auf der L284 von Lindlar aus kommend in Richtung Hommerich unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer konnte sich aus dem ...

mehr