Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gestürzter Fahrradfahrer wird schwer verletzt

Gummersbach - Niedergelpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gelpestraße in Gummersbach - Niedergelpe wurde ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 41-jährige Gummersbach befuhr die Gelpestraße von Niedergelpe in Fahrtrichtung der Ortslage Nochen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Fahrradfahrer und schlug mit dem Kopf auf den Bordstein. Nach der ersten Behandlung vor Ort wurde der Verletzte mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team angefordert. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen vollständig gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

