Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L284 in Lindlar, Höhe Ortsteil Quabach, wurde eine Person schwer verletzt. Der 18-jährige Bergisch Gladbacher war mit seinem Pkw auf der L284 von Lindlar aus kommend in Richtung Hommerich unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch anwesende Ersthelfer bis zur Ankunft der Rettungskräfte betreut. Der Pkw geriet anschließend in Vollbrand. Dieser wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L284 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000EUR.

