Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Happach
Waldbröl (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl-Happach wurden am Samstag (7. Februar) zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Gegen 9:40 Uhr war eine 25-jährige Wiehlerin mit ihrem Audi auf dem Happacher Weg von Waldbröl in Richtung Drinsahl unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 28-Jährigen aus Nümbrecht. Beide Fahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Happacher Weg war bis 10:30 Uhr voll gesperrt.
