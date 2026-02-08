Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auffahrunfall in Niederseßmar
Gummersbach (ots)
Drei Autos waren bei einem Auffahrunfall in Niederseßmar am Freitag (6. Februar) beteiligt. Ein 27-Jähriger aus Bergneustadt war gegen 12:50 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Kölner Straße in Richtung Rebbelroth unterwegs. Unweit der Einmündung Krummenohler Straße fuhr er auf den Toyota eines 47-jährigen Gummersbachers auf, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota anschließend gegen den Mini Cooper eines 30-jährigen Gummersbachers geschoben. Der 47-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell