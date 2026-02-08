Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Niederseßmar

Gummersbach (ots)

Drei Autos waren bei einem Auffahrunfall in Niederseßmar am Freitag (6. Februar) beteiligt. Ein 27-Jähriger aus Bergneustadt war gegen 12:50 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Kölner Straße in Richtung Rebbelroth unterwegs. Unweit der Einmündung Krummenohler Straße fuhr er auf den Toyota eines 47-jährigen Gummersbachers auf, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota anschließend gegen den Mini Cooper eines 30-jährigen Gummersbachers geschoben. Der 47-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

