Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Niederseßmar

Gummersbach (ots)

Drei Autos waren bei einem Auffahrunfall in Niederseßmar am Freitag (6. Februar) beteiligt. Ein 27-Jähriger aus Bergneustadt war gegen 12:50 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Kölner Straße in Richtung Rebbelroth unterwegs. Unweit der Einmündung Krummenohler Straße fuhr er auf den Toyota eines 47-jährigen Gummersbachers auf, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota anschließend gegen den Mini Cooper eines 30-jährigen Gummersbachers geschoben. Der 47-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

