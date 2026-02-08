Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle brechen Kleintransporter auf
Morsbach (ots)
Am Freitag (6. Februar) öffneten Unbekannte gegen 14:12 Uhr gewaltsam einen Kleintransporter, der vor einer Lagerhalle in der Hahner Straße stand. Sie stahlen eine Maschine für die Verlegung von Glasfaserkabeln (Rakete) und entkamen unerkannt.
In der Nacht von Donnerstag (5. Februar) auf Freitag war ebenfalls ein Kleintransporter das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18:30 Uhr und 5:50 Uhr öffneten sie gewaltsam das in der Bahnhofstraße abgestellte Fahrzeug und stahlen mehrere Kleinwerkzeuge.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
