Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto fährt in Tankstelle - Diebe flüchten

Gummersbach (ots)

Am Montagmorgen (9. Februar) gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Zeuge an einer Tankstelle in der Vollmerhauser Straße, in der Nähe der Rospetalstraße, einen Opel, der in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren war und informierte die Polizei. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie dann ein neongrüner Audi-Coupé vorfuhr und zwei Personen mit weißen Tüten den Verkaufsraum betraten. Dabei löste die Nebelanlage aus und die Unbekannten flüchteten. Der Fahrer des Opel trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Sneaker und dunkle Arbeitshandschuhe. Die zwei Personen aus dem Audi werden wie folgt beschrieben: Eine Person trug eine graue Jogginghose, einen grauen Pullover, eine schwarze Sturmmaske, weiße Sneaker sowie Arbeitshandschuhe. Die andere Person trug eine dunkelblaue Hose, eine Daunenjacke, eine schwarze Sturmhaube und dunkle Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

