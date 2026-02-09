Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Wiehl; Nümbrecht (ots)

Im Herbst 2025 kam es zu einer Reihe von Einbruchdiebstählen in Nümbrecht und Wiehl. Angegangen wurden bevorzugt Werkstätten, Scheunen, Schuppen, Gartenhäuser und Pkw. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, Pedelecs ("E-Bikes") und Werkzeug. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Nähere Einzelheiten und Lichtbilder der Tatverdächtigen finden Sie unter: https://polizei.nrw/fahndung/194169

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell