Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Hülsenbuscher Bäckerei
Gummersbach (ots)
Zwischen dem 8. Februar (Sonntag, 11:30 Uhr) und dem 10. Februar, 5:15 Uhr, sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Schwarzenberger Straße eingebrochen. Die Kriminellen öffneten gewaltsam das Schloss der Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Anschluss hebelten die Einbrecher die Tür zur Küche auf und stahlen einen kleinen Wandtresor samt Inhalt. Die Täter entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell