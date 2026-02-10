PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 48-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

POL-GM: 48-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Wiehl (ots)

Am Montag (9. Februar) kam es an der Kreuzung "Am Verkehrskreuz/Fritz-Kotz-Straße/Werner-von-Siemens-Straße" in Bomig zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Autofahrerin aus Wiehl schwer verletzt wurde. Die 48-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der Straße "Am Verkehrskreuz" in Richtung der Westtangente unterwegs, als es gegen 19:10 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 33-jährigen Gummersbachers kam, welcher von der "Fritz-Kotz-Straße" auf die Straße "Am Verkehrskreuz" eingefahren war. Durch die Kollision wurde die Wiehlerin schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer sowie seine drei Beifahrer im Alter von 18, 30 und 61 Jahren blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Im Verlauf der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 33-jährigen Gummersbacher - ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Gummersbacher musste eine Blutprobe abgeben. Auch auf seinen Führerschein wird er künftig verzichten müssen.

  • 10.02.2026 – 09:55

    POL-GM: Einbruch in Hülsenbuscher Bäckerei

    Gummersbach (ots) - Zwischen dem 8. Februar (Sonntag, 11:30 Uhr) und dem 10. Februar, 5:15 Uhr, sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Schwarzenberger Straße eingebrochen. Die Kriminellen öffneten gewaltsam das Schloss der Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Anschluss hebelten die Einbrecher die Tür zur Küche auf und stahlen einen kleinen Wandtresor samt Inhalt. Die Täter entkamen unerkannt. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:55

    POL-GM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

    Nümbrecht (ots) - Im Zeitraum vom 6. Februar (Freitag, 16:30 Uhr) bis 9. Februar, 7:40 Uhr, sind Kriminelle in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Nümbrecht eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und konnten sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Die Kriminellen durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:00

    POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

    Wiehl; Nümbrecht (ots) - Im Herbst 2025 kam es zu einer Reihe von Einbruchdiebstählen in Nümbrecht und Wiehl. Angegangen wurden bevorzugt Werkstätten, Scheunen, Schuppen, Gartenhäuser und Pkw. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, Pedelecs ("E-Bikes") und Werkzeug. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Nähere Einzelheiten und Lichtbilder der ...

    mehr
