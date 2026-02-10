Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 48-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiehl (ots)

Am Montag (9. Februar) kam es an der Kreuzung "Am Verkehrskreuz/Fritz-Kotz-Straße/Werner-von-Siemens-Straße" in Bomig zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Autofahrerin aus Wiehl schwer verletzt wurde. Die 48-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der Straße "Am Verkehrskreuz" in Richtung der Westtangente unterwegs, als es gegen 19:10 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 33-jährigen Gummersbachers kam, welcher von der "Fritz-Kotz-Straße" auf die Straße "Am Verkehrskreuz" eingefahren war. Durch die Kollision wurde die Wiehlerin schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer sowie seine drei Beifahrer im Alter von 18, 30 und 61 Jahren blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Im Verlauf der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 33-jährigen Gummersbacher - ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Gummersbacher musste eine Blutprobe abgeben. Auch auf seinen Führerschein wird er künftig verzichten müssen.

