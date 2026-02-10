Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zu Pressemeldung vom 10.02.2026 16:40 Uhr

Gummersbach (ots)

Eine Zeugin meldetet sich im Nachgang bei der Polizei und konnte ergänzende Angaben zum Unfallhergang machen. Aufgrund dieser Angaben soll ein Überholmanöver des aus Richtung Bernberg kommenden Fahrzeugführers vorgelegen haben. Dieses mögliche Überholmanöver und die Verursacherfrage sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20000EUR.

