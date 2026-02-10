PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zu Pressemeldung vom 10.02.2026 16:40 Uhr

Gummersbach (ots)

Eine Zeugin meldetet sich im Nachgang bei der Polizei und konnte ergänzende Angaben zum Unfallhergang machen. Aufgrund dieser Angaben soll ein Überholmanöver des aus Richtung Bernberg kommenden Fahrzeugführers vorgelegen haben. Dieses mögliche Überholmanöver und die Verursacherfrage sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20000EUR.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
  • 10.02.2026 – 16:40

    POL-GM: 59jähriger Gummersbacher bei Verkehrsunfall verletzt

    Gummersbach (ots) - Am 10.02.2026 gegen 15:30 Uhr kam es in Gummersbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 43-jähriger Bergneustädter beabsichtigte, die Mühlenstraße von einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 44 kommend, in Richtung Bernberg zu befahren. Dabei missachtete er den Vorrang des aus Richtung Bernberg kommenden 59-jährigen Gummersbacher Fahrzeugführers und es kam zur ...

  • 10.02.2026 – 09:55

    POL-GM: Einbruch in Hülsenbuscher Bäckerei

    Gummersbach (ots) - Zwischen dem 8. Februar (Sonntag, 11:30 Uhr) und dem 10. Februar, 5:15 Uhr, sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Schwarzenberger Straße eingebrochen. Die Kriminellen öffneten gewaltsam das Schloss der Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Anschluss hebelten die Einbrecher die Tür zur Küche auf und stahlen einen kleinen Wandtresor samt Inhalt. Die Täter entkamen unerkannt. ...

