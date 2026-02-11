Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handtasche aus Auto gestohlen

Engelskirchen (ots)

Während eine 90-Jährige aus Engelskirchen am Dienstag (10. Februar) ihre Einkäufe im Auto verstaute, schnappte sich ein Unbekannter ihre Handtasche. Die 90-jährige Engelskirchenerin lud gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Olpener Straße ihre Einkäufe in ihren Pkw. Dazu hatte sie ihre braune Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt. Plötzlich kam der Unbekannte an ihr Auto und sagte ihr, dass ihr Reifen luftleer sei. Als die 90-Jährige nachschaute, sah sie, wie der Unbekannte die Beifahrertür ihres Autos öffnete und anschließend in Richtung Ründeroth ging. Als die 90-Jährige in ihr Auto stieg, stellte sie fest, dass ihre Handtasche verschwunden war. Ein Zeuge fand die Handtasche später unweit des Tatortes in einem Mülleimer. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine schwarze Fleecejacke, eine Mütze und einen blau-karierten Schal. Er sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

