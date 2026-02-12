Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe machen schwere Beute

Morsbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Februar) stahlen Kriminelle von einer Baustelle in der Bahnhofstraße eine ca. 600 kg schwere Rüttelplatte des Herstellers "Bomag". Der Diebstahl ereignete sich unweit des Sportplatzes. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

