Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Radevormwald (ots)

Am Samstag (7. Februar) wurde in der Kottenstraße in Radevormwald zwischen 14 Uhr und 14:20 Uhr ein geparktes Auto durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich für den angerichteten Schaden verantwortlich zu zeigen. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, hinterließ eine Nachricht an dem geparkten Audi A3, ohne allerdings seine Personalien zu hinterlassen. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

