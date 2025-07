Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Körperverletzung auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 27.07.2025 gegen 3:00 Uhr soll es in Lauchringen in der Nähe eines Spielplatzes Im Greut zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nach einer verbalen Streitigkeit ein 18-Jähriger beleidigt und in der Folge durch ein bislang unbekannten Jugendlichen, der ungefähr 1,70m groß gewesen sein soll und braune oder dunkelblonde Haaren hatte, ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Kurz darauf kam ein anderer, ebenfalls unbekannte Jugendlicher und schlug den Geschädigten mehrfach, ehe er sich ebenfalls von der Örtlichkeit entfernte. Der zweite Jugendliche wird als ungefähr 1,80m groß mit gelockten Haaren beschrieben. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316 283) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können oder das Geschehen beobachtet haben. Außerhalb der Bürozeiten ist das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316 531 rund um die Uhr erreichbar.

