Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleiner Unfall - große Auswirkung mit hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Hotteln (fau) Am 21.02.2026, 04:30 Uhr, kommt es auf der BAB 7 kurz vor dem Parkplatz An der Alpe in Fahrrichtung Hildesheim aus Hannover kommend zu einem Verkehrsunfall mit 6 Beteiligten. Ersten Ermittlungen nach befuhr der 31-järhige Unfallverursacher mit seinem Tesla auf dem ersten Überholfahrstreifen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und regennasser Fahrbahn in Verbindung mit einem möglichen fehlerhaften Fahrstreifenwechsel stößt dieser gegen den auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen Sattelzug. Dieser kommt durch den Zusammenstoß ins Schleudern und durchbricht die Außenschutzplanke und kommt im Grün neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein weiterer Sattelzug und 3 PKW fahren in der Folge über auf der Fahrbahn befindliche Trümmerteile. Besonderheit bei dem verunfallten Sattelzug: Die Zugmaschine der Marke Volvo fügt über einen kombinierten Diesel - / Gasantrieb (LNG). Durch den Unfall wurde der LNG Tank beschädigte. Das Gas trat an der Unfallstelle kontrolliert aus. Durch die freiwillige Feuerwehr wurde der Gasaustritt überwacht und durch einen Schaumteppich eine mögliche Gefahrenquelle minimiert. Glücklicher Weise wurde durch den Unfall niemand verletzt, es blieb bei Sachschäden und einer aufwendigen Bergung des Sattelzuges. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es grundlegend zu keiner Beeinträchtigung des Verkehrs.

Polizeiinspektion Hildesheim

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

