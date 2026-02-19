Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602077

Ratingen / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 20:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet südwestlich der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch einen Zaun und die Terrassentür Zutritt, als er von einem Bewohner überrascht wurde. Der Täter, der als männlich und dunkel bekleidet beschrieben wird, flüchtete durch den Garten. Der Ratinger alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einem Polizeihubschrauber keine verdächtige Person mehr feststellen konnte. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 5:50 und 11:30 Uhr in eine Tiefgarage an der Schwarzbachstraße in Höhe der Hausnummer 33 in Ratingen-Zentrum eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und entwendeten acht Autoreifen mit Felgen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, versuchten drei noch unbekannte Täter gegen 22:40 Uhr gewaltsam in eine Tiefgarage an der Wiener-Neustädter-Straße in Höhe der Hausnummer 172 in Monheim am Rhein einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Die drei Männer werden beschrieben als: 25 bis 30 Jahre alt, einer trug einen Pullover mit einer weißen Aufschrift.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

