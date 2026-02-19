PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Peugeot 5008 gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2602075

Ratingen (ots)

In der Zeit vom 11. Februar 2026 bis zum 17. Februar 2026 wurde ein abgemeldeter Peugeot 5008 vom Kundenparkplatz eines Autohauses in Tiefenbroich entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwochnachmittag, 11. Februar 2026, wurde ein weißer Peugeot 5008 auf dem Kundenparkplatz eines Autohauses an der Straße Am Roten Kreuz abgestellt. Nach eigenen Angaben stellten Mitarbeitende am Dienstagabend, 17. Februar 2026, den Diebstahl des erst drei Jahre alten SUV fest und alarmierten die Polizei.

Wie der abgemeldete Peugeot gestohlen werden konnte, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Straße Am Roten Kreuz etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

