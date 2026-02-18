Polizei Mettmann

POL-ME: Küchenbrand: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus - 2602072

Wülfrath (ots)

Am Dienstagmittag, 17. Februar 2026, brannte in Velbert die Küche eines Einfamilienhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15 Uhr alarmierte die 34-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Finkenweg den Notruf, als sie beim Betreten des Hauses eine starke Rauchentwicklung wahrnahm. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der vom Herd in der Küche ausging, schnell löschen. Dennoch entstand in dem Haus ein nicht unerheblicher Schaden, sodass das Einfamilienhaus nach ersten Einschätzungen in Teilen vorerst nicht bewohnbar ist.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde der Finkenweg zwischen den Einmündungen Dorfanger und Meisenweg gesperrt.

