POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall: Polizei ermittelt zur Ursache und bittet um Hinweise - 2602069

In Hilden sind in der Nacht auf Mittwoch (18. Februar 2026) bei einem schweren Verkehrsunfall insgesamt sechs Personen - glücklicherweise nicht schwerer - verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 0:35 Uhr fuhr ein 19-jähriger Deutsch-Pole aus Langenfeld mit seinem Renault Clio über die Benrather Straße in Richtung Hilden. Hierbei soll er nach aktuellem Ermittlungsstand in grob verkehrswidriger Art und Weise und bei überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden VW Tiguan eines 18-jährigen Deutschen aus Erkrath überholt haben. Auf Höhe der Bahnhofsallee kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die bei dem Unfall erheblich beschädigt wurden. So wurde bei dem Clio der komplette Motorraum vom Fahrwerk getrennt, zudem lagen mehrere Fahrzeugteile beider Autos, darunter abgerissene Räder, auf einer Strecke von mehr als 50 Metern verteilt rund um die Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die insgesamt sechs Insassen (im Alter von 16 bis 19 Jahren) der beiden Fahrzeuge großes Glück: Alle verblieben nach Kenntnis der Polizei leicht verletzt. Sie wurden dennoch vorsorglich mit alarmierten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund der Sperrung der Unfallstelle zur Bergung der Fahrzeuge und zur Dauer Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr in Hilden zu erheblichen Verzögerungen.

Wie genau es zu dem Unfall kam ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Unfallermittlungen. Zeugen berichteten vor dem Unfall aufheulende Motoren gehört zu haben.

Zur Aufnahme des Unfallortes wurden auch Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingeschaltet. Da der Verdacht im Raum steht, dass sich die beiden untereinander bekannten Fahrzeugführer möglicherweise ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben könnten, leitete die Polizei ein entsprechendes Verfahren nach Paragraph 315d StGB ein.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen?

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

