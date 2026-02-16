Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602066

Ratingen / Mettmann / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Ulenbroich in Lintorf. In der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr schlugen Einbrecherinnen oder Einbrecher ein Loch in die verglaste Terrassentür. Zudem versuchten sie die Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Täterinnen oder Täter flohen anschließend unerkannt. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Leipziger Straße in Mettmann. Gegen 20:40 Uhr schlug ein Einbrecher das Glas der Terrassentür ein und gelangte so in die Wohnräume der Geschädigten. Eine Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses aufhielt, wurde auf die Geräusche aufmerksam und bemerkte den Einbruch. Folgerichtig alarmierte sie die Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften schnell am Einsatzort eintraf. Mit Hilfe eines Diensthundes durchsuchten sie das Einfamilienhaus, konnten den Einbrecher jedoch nicht mehr antreffen.

Der flüchtigen Täter kann lediglich als circa 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben werden. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Mütze getragen haben.

An der Terrassentür entstand ein geschätzer Schaden von mehreren hundert Euro.

In der Nacht von Freitag, 13. Februar 2026, bis Samstag, 14. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Eifelstraße in Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter schlugen in der Zeit von 18:30 Uhr bis 7:30 Uhr am Samstagmorgen das Glas der Terrassentür ein und drangen so gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitagabend, 13. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bertha-von-Suttner-Straße in Baumberg. In der Zeit von 17:30 Uhr bi 21:30 Uhr hebelten Einbrecherinnen oder Einbrecher die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertegegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Sonntagabend, 15. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wiener-Neustädter-Straße in Monheim am Rhein. In der Zeit von 19 Uhr bis 21 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher vermutlich mit einem zuvor aufgefundenen Wohnungsschlüssel in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Schmuck und Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell