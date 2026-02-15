Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebe bestehlen 69-Jährigen - 2602063

Velbert (ots)

In Velbert ist am Samstag (14. Februar 2026) ein 69-Jähriger Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11:30 Uhr ging der Velberter zu Fuß entlang der Dürerstraße, als auf Höhe der Nedderstraße ein schwarzer Kombi neben ihm hielt und er vom Beifahrer aus nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt wurde.

Nachdem der Velberter dem Mann hilfsbereit den Weg zum Krankenhaus erklärt hatte, stieg der Beifahrer aus und gab an, sich bei dem Mann bedanken zu wollen. Hierbei umarmte er den 69-Jährigen und wollte ihm eine Armbanduhr schenken. Anschließend stieg der Mann wieder in das Auto und es fuhr davon.

Kurz darauf stellte der Velberter fest, dass er von dem Beifahrer bestohlen worden war: So fehlte ihm sein Armband sowie seine Halskette - beide im Wert einiger Tausend Euro.

Daraufhin schaltete der Mann die Polizei ein, die jedoch im Rahmen der Fahndung leider keine Verdächtigen mehr antreffen konnte.

Zu dem Beifahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 30 bis 39 Jahre alt - 1,70 bis 1,75 Meter groß - Drei-Tage-Bart - trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd - kräftige Statur

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

