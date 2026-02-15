Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß mit Radfahrer: Fußgängerin schwer verletzt - 2602060

Ratingen (ots)

In Ratingen ist am Samstag (14. Februar 2026) bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer eine 52-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand noch nicht vollständig geklärt.

Nach aktuellen Erkenntnissen war Folgendes geschehen:

Gegen 16:55 Uhr war ein 17-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad über den Hölenderweg durch einen Wald in Ratingen gefahren. Hierbei kollidierte er mit einer 52-jährigen Fußgängerin aus Ratingen, die gemeinsam mit einer Bekannten und ihrem Hund ebenfalls über den Hölenderweg spazierte. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlung stieß der Radfahrer bei dem Versuch, dem Hund auszuweichen, mit der 52-Jährigen zusammen. Beide stürzten zu Boden, wobei die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer wurde nur leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurden der Polizei unterschiedliche Unfallhergänge geschildert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern daher noch an.

