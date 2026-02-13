Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602057

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Freitag, 13. Februar 2026, kam es auf der Hauptstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 1:20 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi A6 die Hauptstraße in Richtung Düsseldorfer Straße. In Höhe der Hausnummer 119 kam ihm ein Radfahrer entgegen, der einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw auswich. Der Radfahrer touchierte hierbei nach Angaben des 26-Jährigen den Außenspiegel des entgegenkommenden Audis, wobei dieser beschädigt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Radfahrer in Richtung Marktplatz von der Unfallörtlichkeit. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den dunkel gekleideten Mann auf seinem Mountainbike im Umfeld nicht mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

