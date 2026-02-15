Polizei Mettmann

POL-ME: Friedliche Karnevalszüge am Nelkensamstag - 2602058

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

Die Polizei zieht nach den ersten Karnevalszügen im Kreis Mettmann am Nelkensamstag (14. Februar 2026) ein äußerst positives Zwischenfazit: Größere Einsatzlagen blieben aus - die Jecken feierten überwiegend friedlich.

Nach dem bereits friedlichen Karnevalsauftakt am Altweiberdonnerstag kam es am Samstag zu den ersten größeren Straßenumzügen - unter anderem in Langenfeld, Heiligenhaus und Mettmann. Die Polizei war bei allen Zügen mit Kräften im Einsatz, zeigte Präsenz und war für die Feiernden ansprechbar.

--- Langenfeld ---

In Langenfeld besuchten nach polizeilichen Schätzungen etwa 22.000 Menschen den Umzug, der sich pünktlich um 14:11 Uhr in Bewegung setzte. Schwerpunkt der polizeilichen Präsenz war der Parkplatz vor der großen Bankfiliale an der Solinger Straße - gleich an der so genannten "Mack-Stele". Dort fanden sich wie bereits auch in den Vorjahren etwa rund 400 Jugendliche und Heranwachsende zusammen, die zum Teil auch stark alkoholisiert waren. Im Großen und Ganzen blieb es hier aber friedlich:

Die Polizei musste vier Platzverweise aussprechen, für eine Person endete der Karnevalssamstag vorzeitig im Polizeigewahrsam. An der restlichen Zugstrecke befanden sich überwiegend Familien sowie karnevalistisch geprägte Kleingruppen. Es kam zu keinen nennenswerten Einsatzlagen - auch nicht am Abend bei den so genannten "After-Zoch-Partys".

--- Heiligenhaus ---

Ebenfalls um 14:11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm in Heiligenhaus in Bewegung. In der Spitze zählten die Verantwortlichen hier rund 14.000 Besucherinnen und Besucher an der Strecke. Besonders erfreulich: Die vor Ort eingesetzte Polizei musste keine einzige Maßnahme treffen - es blieb beim erwartet friedlichen und ruhigen Verlauf ohne besondere Vorkommnisse, sodass die Nachaufsicht der Polizei bereits gegen 18 Uhr beendet werden konnte.

--- Mettmann ---

In Mettmann setzte sich der Zug gegen 14:25 Uhr in Gang - etwa 5.000 Personen kamen nach polizeilichen Schätzungen an die Wegstrecke. Auch hier zeigte die Polizei Präsenz - musste aber so gut wie gar nicht einschreiten: Während des Zugs sprach die Polizei lediglich einen Platzverweis aus, im Rahmen der Nachaufsicht zwei weitere. Weiterhin unterstützten die Kräfte der Polizei die Rettungskräfte bei einer hilflosen Person, die im erheblich betrunkenen Zustand mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ansonsten verlief der Karnevalssamstag aus polizeilicher Sicht ruhig und friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Die Polizei bedankt sich bei allen Menschen, die Karneval im Kreis Mettmann bislang zu einer friedlichen Veranstaltung gemacht haben und wünscht allen weiterhin viel Freude beim Besuch der jecken Veranstaltungen. Die Polizei wird auch bei den übrigen Umzügen präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell