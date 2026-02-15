Polizei Mettmann

POL-ME: 19-Jähriger überfallen und ausgeraubt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2602059

Ratingen (ots)

In Ratingen haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag (14. Februar 2026) einen 19-Jährigen ausgeraubt und verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 3 Uhr stiegt ein 19-jähriger Ratinger an der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf in die U72, mit der er bis nach Ratingen fuhr, wo er gegen 3:20 Uhr an der Haltestelle "Felderhof" ausstieg. Auf dem dortigen Gehweg an der Düsseldorfer Straße stellten sich ihm auf Höhe des Niederbeckwegs vier junge Männer in den Weg und forderten unter verbaler Androhung eines Messers seine Wertgegenstände.

Die Täter nahmen dem jungen Mann seine Geldbörse, Handy und Umhängetasche ab und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Dem Ratinger gelang anschließend die Flucht. Er rannte nach Hause und alarmierte die Polizei, die jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Über die Handyortung konnten die Kräfte jedoch das Smartphone des jungen Mannes auf einem Gehweg in der Nähe auffinden.

Die Angreifer sollen wie folgt ausgesehen haben:

- männlich - etwa 16 bis 18 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - trugen schwarze Jacken - hatten ein "südländisches" beziehungsweise "arabisches" Erscheinungsbild - sprachen deutsch

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall beobachtet oder kennt unter Umständen die Täter? Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

