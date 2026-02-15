Polizei Mettmann

POL-ME: Internistischer Notfall: 70-Jähriger nach Unfall verstorben - 2602061

Velbert (ots)

In Velbert ist am Samstag (14. Februar 2026) ein 70-jähriger Autofahrer an den Folgen eines internistischen Notfalls gestorben.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 14:40 Uhr fuhr der Velberter mit seinem Renault Kangoo über die Friedrich-Ebert-Straße, wobei der Mann wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verlor, von der Straße abkam und in einem Busch im Grünstreifen zum Stillstand kam.

Zeugen alarmierte Rettungskräfte, die den Mann noch vor Ort reanimieren konnten. Sie brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf verstarb. Zur Dauer der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Straße rund um den Unfallort - das Auto wurde abgeschleppt.

