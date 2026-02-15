Polizei Mettmann

POL-ME: Inhaberin abgelenkt: Wertvolles Armband entwendet - 2602064

Hilden (ots)

In Hilden hat am Samstag (14. Februar 2026) ein Paar in einem Goldschmiede-Atelier ein mehrere Tausend Euro wertvolles Armband entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 13 Uhr betrat ein Paar die Verkaufsräumlichkeiten eines Goldschmiede-Ateliers an der Südstraße in Hilden. Der Mann und die Frau verwickelten die Inhaberin des Geschäftes in ein Verkaufsgespräch und nutzten dann einen Moment der Ablenkung dazu, ein Goldarmband im Wert einiger Tausend Euro zu entwenden und aus dem Laden zu flüchten.

Die Hildenerin alarmierte die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antraf.

Zu dem Paar liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Täterin:

- weiblich - korpulente Statur - etwa 1,65 Meter groß - circa 50 Jahre alt - trug einen rot-braun gemusterten Mantel - sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Täter:

- männlich - schlanke Statur - etwa 1,70 Meter groß - circa 50 Jahre alt - hatte ein eingefallenes Gesicht - trug einen Hut sowie einen braun-grauen Mantel - sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kennt unter Umständen die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

