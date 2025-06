Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Pkw-Fahrer Sonntagnacht mutmaßlich betrunken unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.06.2025, in dem Zeitraum zwischen 03.40 Uhr bis 05.30 Uhr, kontrollierte die Polizei in Weil am Rhein drei Pkw-Fahrer, welche mutmaßlich unter alkoholischer Beeinflussung unterwegs waren. Gegen 03.40 Uhr wurde auf der Bundesstraße 3 in Haltingen ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund seiner Fahrweise angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Gegen 05.26 Uhr wurde ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in der Basler Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Kurze Zeit später, gegen 05.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, welcher die Bundesstraße 3 zwischen Weil am Rhein und Haltingen befuhr angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholvortest ergab hier ein Ergebnis von fast zwei Promille. Es folgten bei allen drei Pkw-Fahrern eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Beschlagnahme deren Führerscheine.

