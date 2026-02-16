Polizei Mettmann

POL-ME: Sattelauflieger gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2602065

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In der Zeit von Sonntagvormittag, 15. Februar 2026, bis in den frühen Montagmorgen, 16. Februar 2026, wurde ein Sattelauflieger von einem Standstreifen in Ratingen-Ost gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Fahrer eines Lkw der Marke Mercedes Benz mit einem Sattelauflieger der Marke Krone parkte sein Gespann bereits am Freitag, 13. Februar 2026, auf einem Seitenstreifen der Mettmanner Straße, circa 50 Meter vor dem Kreisverkehr zur Balcke-Dürr-Allee.

In der Nacht auf Montag, 16. Februar 2026, stellte er gegen 3 Uhr den Diebstahl des erst 2 Jahre alten Aufliegers mit der Aufschrift "FairsCargo" fest. Er alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sattelauflieger, mit einer Städtekennung für den Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz (NR), wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Standort oder zum Verbleib des gestohlenen Aufliegers machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell