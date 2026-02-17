POL-ME: Eine fröhlich-friedliche Karnevalssaison im Kreis Mettmann - die Polizei bedankt sich bei allen Jecken - 2602067

Polizei Mettmann

Die Karnevalssaison des Jahres 2026 nähert sich auch im Kreis Mettmann dem Ende und die Polizei zieht eine positive Bilanz - nachdem bereits der Auftakt am Altweiberdonnerstag und auch die Züge am Nelkensamstag friedlich verliefen (siehe Pressemeldung OTS 2602058 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6217063), blieb es auch am Tulpensonntag und am Rosenmontag friedlich. Die Polizei bedankt sich bei allen Jecken für den ruhigen Einsatzverlauf.

Das war in den einzelnen Städten am Tulpensonntag, 15. Februar 2026, geschehen:

--- Ratingen ---

Einer der größten Kinderkarnevalszüge von NRW startete am Sonntag pünktlich um 14:11 Uhr mit seinem bekannten "RaKiKa Helau"-Ruf durch die Lintorfer Innenstadt. 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten fröhlich und ausgelassen entlang der Zugstrecke mit dem Kinderprinzenpaar Emma I. und Johannes I.

Am frühen Abend kam es im Bereich der Speestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in dessen Folge die Einsatzkräfte beleidigt wurden. Diese leiteten ein Verfahren ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Bei einer weiteren Streitigkeit erteilten die Polizistinnen und Polizisten zudem zwei Platzverweise. Weitere Maßnahmen musste die Polizei nicht treffen.

--- Haan ---

Ab 12 Uhr begannen die Feierlichkeiten auf dem Neuen Markt. Bereits ab 12:30 Uhr wurde die Innenstadt entlang der Zugstrecke sukzessive für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Gegen 13:20 Uhr fuhr ein Bus des Schienenersatzverkehrs der Deutschen Bahn entgegen seiner geplanten Fahrtstrecke in die Umleitungsstrecke und blieb in der Straße Am Ideck stecken. Um weitere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, wurde der Gelenkbus in die Walder Straße gelotst, wo er bis zur Aufhebung der Absperrmaßnahmen warten musste. Um 14:11 Uhr setzte sich anschließend der Familien-Karnevalszug unter dem Motto "Egal ob Groß ob Klein, Karneval soll für alle sein!" in Bewegung. Der Zug verlief störungsfrei und die anwesenden 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten friedlich entlang der Strecke.

Gegen 17:30 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz an einem Café an der Kaiserstraße, nachdem dort ein stark alkoholisierter Mann randaliert hatte. Als dieser Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren gegen den 35-jährigen Haaner ein.

--- Langenfeld ---

In Berghausen startete ebenfalls ab 14:11 Uhr der "Veedelszoch", der mit 15 Gruppen an circa 5.000 friedlich feiernden Zuschauerinnen und Zuschauern vorbeizog.

In Reusrath startete dann gegen 18:20 Uhr der bekannte Lichterzug, der in diesem Jahr bereits zum 19. Mal stattfand. Trotz der Kälte verzeichnete die Polizei circa 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ein großer Teil davon versammelte sich auf der Opladener Straße. Ein Verkehrsunfall mit einem glücklicherweise nur leicht verletzten Kradfahrer sorgte vor Beginn des Umzuges um 16:30 Uhr zu einer Beeinträchtigung des Anreiseverkehrs, da die Trompeter Straße für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden musste.

Während des Umzuges kam es dann zu keinem polizeilichen Einsatzgeschehen.

Nach Abschluss des Zuges musste die Trompeter Straße in Höhe der Wiesenstraße und die Opladener Straße in Höhe der Grünewaldstraße für den Fahrzeugverkehr, mit Ausnahme des öffentlichen Personennahverkehrs, für circa eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei erteilte insgesamt drei Platzverweise.

--- Monheim am Rhein ---

Um 11:11 Uhr startete der 33. Baumberger "Veedelszoch" unter dem Motto: "In Monnem wolle me friere, in Boomberg escaliere!". Glücklicherweise verlief der Zug entgegen des Mottos aus polizeilicher Sicht ohne Eskalation und somit störungsfrei. 11.000 Besucherinnen und Besucher zählte die Polizei.

Um 15:11 Uhr startete dann pünktlich der Monheimer Kinderzug mit geschätzten 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, der aus polizeilicher Sicht ebenfalls ereignislos verlief.

Zu Rosenmontag, 16. Februar 2026, zieht die Polizei folgende Bilanz:

--- Velbert ---

Bei regnerischer Witterung startete der Velberter Karnevalszug unter dem Motto "Alles außer Rand und Band - Velbert fest in Narrenhand" pünktlich um 14:11 Uhr mit 30 Gruppen. Die gesamte Veranstaltung verlief bis zum Ende des Zuges gegen 15:45 Uhr störungsfrei. Die Polizei schätzt die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf 10.000.

--- Wülfrath ---

Auch der Rosenmontagszug in der kleinsten Stadt des Kreises trotzte dem Regenwetter und begann pünktlich um 15:11 Uhr. Circa 2.500 Zuschauende feierten friedlich und fröhlich in Rohdenhaus.

--- Ratingen ---

Ganz im Sinne des 750-jährigen Stadtjubiläums feierten am Rosenmontag ab 11:11 Uhr die Närrinnen und Narren unter dem Motto: "Ons Heimat es Ratingia - leev hoch im Jubiläumsjahr" in Ratingen.

88 Gruppen zogen an geschätzten 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei und feierten gemeinsam friedlich und ausgelassen den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Anlassbezogene Einsätze verzeichnete die Polizei während des Umzuges nicht.

--- Hilden ---

Um 14:11 Uhr startete der Karnevalszug des Carnevals Comitee Hilden vermutlich wetterbedingt zunächst vor deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauern als in den vergangenen Jahren. Während des weiteren Zugverlaufes durch die Innenstadt erhöhte sich die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die von der Polizei insgesamt auf circa 12.000 geschätzt wurden. Unter dem Ruf "Itter Itter Helau!" feierten die Zuschauenden friedlich, so dass es zu keinem polizeilichen Einsatzgeschehen kam.

--- Monheim am Rhein ---

Der Monheimer Rosenmontagszug startete überpünktlich um 14:10 Uhr. Geschätzte 30.000 Besucherinnen und Besucher trotzten dem schlechten Wetter und feierten friedlich und fröhlich bis in den Nachmittag.

Während der Veranstaltung wurde ein 8-Jähriger in Obhut genommen, der kurzfristig den Anschluss an seine Familie verloren hatte. Das Ordnungsamt übergab den Jungen an seinen Onkel.

--- Weitere Feststellungen --

Während der gesamten Karnevalstage zeigte die Polizei in allen Städten des Kreises Präsenz und war für die Feiernden ansprechbar.

Zudem führten die Einsatzkräfte gezielte Alkoholkontrollen durch, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Während der Karnevalstage kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten mehr als 400 Fahrzeugführende.

In zehn Fällen stellten sie Alkoholverstöße fest und leiteten Ermittlungsverfahren ein. In elf Fällen wurden Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Insgesamt acht Führerscheine wurden in diesem Zusammenhang sichergestellt.

Mit dieser sehr friedlichen Bilanz möchte sich die Polizei im Kreis Mettmann bei allen Närrinnen und Narren für die friedlichen Karnevalstage bedanken.

