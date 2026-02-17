Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602068

Hilden / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am Montagmorgen, 16. Februar 2026, alarmierte ein Lieferant die Polizei, nachdem er in den Räumlichkeiten einer städtischen Kindertageseinrichtung an der Walter-Wiederhold-Straße in Hilden eine aufgebrochene Tür festgestellt hatte. Einsatzkräfte der Polizei stellten bei einer Tatortaufnahme fest, dass auch eine weitere Zugangstür beschädigt war. Ob die Einbrecherinnen oder Einbrecher etwas entwendet haben, ist unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Freitag, 13. Februar 2026, bis Montagvormittag, 16. Februar 2026, hebelten Einbrecherinnen oder Einbrecher ein Fenster zu einer Arztpraxis an der Königstraße auf. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

