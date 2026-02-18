PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2602071

Velbert (ots)

Am Dienstagmittag, 17. Februar 2026, wurde in Velbert ein Altpapiercontainer durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei zur Birkenstraße gerufen. Ein auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 47 abgestellter Altpapiercontainer war in Brand geraten. Ein aufmerksamer Zeuge löschte das Feuer eigenständig und alarmierte den Notruf.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand an der Birkenstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

