POL-ME: Müllcontainer durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2602071
Velbert (ots)
Am Dienstagmittag, 17. Februar 2026, wurde in Velbert ein Altpapiercontainer durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 14 Uhr wurde die Polizei zur Birkenstraße gerufen. Ein auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 47 abgestellter Altpapiercontainer war in Brand geraten. Ein aufmerksamer Zeuge löschte das Feuer eigenständig und alarmierte den Notruf.
Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei fragt:
Wer hat den Brand an der Birkenstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.
