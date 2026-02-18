PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Smartphones im Wert einiger Tausend Euro gestohlen - Polizei ermittelt - 2602070

Haan (ots)

In Haan haben zwei Täter am Dienstag (17. Februar 2026) mehrere Handys aus dem Ladenlokal eines Mobilfunkanbieters entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 13:45 Uhr betraten zwei Männer das Ladenlokal an der Bahnhofstraße. Während einer der beiden die Tür offen hielt, riss der andere drei iPhones aus ihren Verankerungen. Anschließend rannte das Duo über die Bahnhofstraße in Richtung der Hochdahler Straße davon.

Ein Mitarbeiter alarmierte umgehend die Polizei, die jedoch leider trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine Verdächtigen mehr antreffen konnte.

Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Erster Täter:

   - männlich
   - etwa 1,70 Meter groß
   - Bart
   - südländisches Erscheinungsbild

Zweiter Täter:

   - männlich
   - 1,80 bis 1,85 Meter groß
   - Bart
   - trug eine Cap und eine schwarze Jacke mit Applikationen auf dem 
     Rücken
   - südländisches Erscheinungsbild

Beide Männer sprachen Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

