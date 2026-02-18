POL-ME: Smartphones im Wert einiger Tausend Euro gestohlen - Polizei ermittelt - 2602070
Haan (ots)
In Haan haben zwei Täter am Dienstag (17. Februar 2026) mehrere Handys aus dem Ladenlokal eines Mobilfunkanbieters entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:
Gegen 13:45 Uhr betraten zwei Männer das Ladenlokal an der Bahnhofstraße. Während einer der beiden die Tür offen hielt, riss der andere drei iPhones aus ihren Verankerungen. Anschließend rannte das Duo über die Bahnhofstraße in Richtung der Hochdahler Straße davon.
Ein Mitarbeiter alarmierte umgehend die Polizei, die jedoch leider trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine Verdächtigen mehr antreffen konnte.
Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Beschreibungen vor:
Erster Täter:
- männlich - etwa 1,70 Meter groß - Bart - südländisches Erscheinungsbild
Zweiter Täter:
- männlich - 1,80 bis 1,85 Meter groß - Bart - trug eine Cap und eine schwarze Jacke mit Applikationen auf dem Rücken - südländisches Erscheinungsbild
Beide Männer sprachen Deutsch ohne Akzent.
Die Polizei fragt:
Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell