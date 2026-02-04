Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Raub - Polizei bittet um Hinweise

Zweibrücken (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls, der sich bereits am Montagabend (02.02.2026), in der Gabelsbergerstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 31-Jähriger gegen 20.15 Uhr fußläufig in der Gabelsbergerstraße unterwegs, als ihm in Höhe der Hausnummer 21 drei unbekannte Männer aus Richtung Gutenbergstraße entgegenkamen. Einer der Gruppe sprach den Mann unvermittelt an und forderte unter Gewaltanwendung die Herausgabe seines Mobiltelefons. Da dieser sein Smartphone festhielt, schlugen und traten die Räuber gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Erst als das Opfer laut um Hilfe schrie, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Angegriffene klagte über Schmerzen im Brust- und Bauchbereich. Die Beschuldigten werden auf 30 bis 32 Jahre geschätzt. Eine Person war klein und von dünner Statur. Die beiden anderen Männer waren stämmig und etwa 1,75 m bis 1,80 m groß. Alle trugen dunkle Kleidung (schwarze Jacken, dunkle Jogginghosen) und Sneaker. Die Polizei fragt: Wer hat am Montagabend gegen 20.15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Gabelsbergerstraße oder Gutenbergstraße gemacht oder kann Hinweise zu den gesuchten Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bzw. unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |krä

