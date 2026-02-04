PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Raub - Polizei bittet um Hinweise

Zweibrücken (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls, der sich bereits am Montagabend (02.02.2026), in der Gabelsbergerstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 31-Jähriger gegen 20.15 Uhr fußläufig in der Gabelsbergerstraße unterwegs, als ihm in Höhe der Hausnummer 21 drei unbekannte Männer aus Richtung Gutenbergstraße entgegenkamen. Einer der Gruppe sprach den Mann unvermittelt an und forderte unter Gewaltanwendung die Herausgabe seines Mobiltelefons. Da dieser sein Smartphone festhielt, schlugen und traten die Räuber gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Erst als das Opfer laut um Hilfe schrie, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Angegriffene klagte über Schmerzen im Brust- und Bauchbereich. Die Beschuldigten werden auf 30 bis 32 Jahre geschätzt. Eine Person war klein und von dünner Statur. Die beiden anderen Männer waren stämmig und etwa 1,75 m bis 1,80 m groß. Alle trugen dunkle Kleidung (schwarze Jacken, dunkle Jogginghosen) und Sneaker. Die Polizei fragt: Wer hat am Montagabend gegen 20.15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Gabelsbergerstraße oder Gutenbergstraße gemacht oder kann Hinweise zu den gesuchten Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bzw. unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

  • 04.02.2026 – 13:34

    POL-PDPS: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

    Vinningen (Südwestpfalz) (ots) - Ein Autofahrer verursachte am Dienstagabend (03.02.2026) in der Pirmasenser Straße einen schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr um kurz nach 18 Uhr in Richtung Obersimten, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall kam der Wagen des ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:32

    POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte - Bargeld entwendet

    Pirmasens (ots) - Am Dienstag (03.02.2026), kam es im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 19.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mozartstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie die Haupteingangstür aufbrachen. Im Inneren der Gaststätte konzentrierten sich die Täter gezielt auf den Tresenbereich. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:29

    POL-PDPS: Einbruchversuch - Zeugen gesucht

    Pirmasens (ots) - In der Winzler Straße kam es Dienstagnacht (03.02.2026) zu einem versuchten Einbruch in eine örtliche Gaststätte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 2.20 Uhr, die verschlossene Eingangstür gewaltsam aufzubrechen. Trotz der massiven Einwirkung gelang es dem Einbrecher nicht, sich Zutritt zu verschaffen. An der Tür entstand ein Sachschaden, der auf etwa ...

    mehr
