Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Vinningen (Südwestpfalz) (ots)

Ein Autofahrer verursachte am Dienstagabend (03.02.2026) in der Pirmasenser Straße einen schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr um kurz nach 18 Uhr in Richtung Obersimten, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall kam der Wagen des Verantwortlichen erst mehrere Meter weiter auf Höhe einer Tankstelle zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten sowohl den Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel sicher. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf circa 22.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

