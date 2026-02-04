PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte - Bargeld entwendet

Pirmasens (ots)

Am Dienstag (03.02.2026), kam es im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 19.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mozartstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie die Haupteingangstür aufbrachen. Im Inneren der Gaststätte konzentrierten sich die Täter gezielt auf den Tresenbereich. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen der Eigentümerin und der Polizei wurden der Hauptraum sowie die Sanitäranlagen zwar betreten, jedoch nichts beschädigt oder entwendet. Die Beute der Täter beschränkt sich nach aktuellem Stand ausschließlich auf Bargeld im dreistelligen Bereich. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

