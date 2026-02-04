Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchversuch - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

In der Winzler Straße kam es Dienstagnacht (03.02.2026) zu einem versuchten Einbruch in eine örtliche Gaststätte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 2.20 Uhr, die verschlossene Eingangstür gewaltsam aufzubrechen. Trotz der massiven Einwirkung gelang es dem Einbrecher nicht, sich Zutritt zu verschaffen. An der Tür entstand ein Sachschaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zum Täter oder verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Winzler Straße, Ecke Wittelsbacher Straße und Richard-Dippold-Straße machen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

